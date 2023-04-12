Алексей Селиваненко: у Медведева хорошие шансы на титул в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом для себя матче Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего (WC). Следующим соперником Даниила станет олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

«Это была академическая победа в матче с очень сильным соперником! Для игроков на этом уровне переход с одного покрытия на другое — рутинный процесс. У Медведева хорошие шансы на титул в Монте-Карло вместе с целым рядом других теннисистов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.