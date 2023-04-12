Рублёв и Хачанов в упорной борьбе проиграли первой сеяной паре турнира в Монте-Карло

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не сумели пробиться в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде.

В 1/8 финала Рублёв и Хачанов проиграли первым сеяным – титулованному дуэту Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) — со счётом 7:6 (7:5), 3:6, [12:14]. Встреча продлилась 1 час и 42 минуты. Рублёв и Хачанов восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали два заработанных брейк-пойнта. На счету Колхофа и Скупски четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи. Отметим, что на чемпионском тай-брейке россияне упустили преимущество с 5:1.

За место в полуфинале Колхоф и Скупски сразятся с дуэтом – Фабрис Мартен (Франция)/Андреас Мис (Германия).