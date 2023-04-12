Чесноков: у Сонего не было никаких шансов против Медведева. Грунтовый сезон открыт успешно

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом для себя матче Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего (WC).

«Первый матч на грунте у Медведева получился просто отличным. Я даже не ожидал такого, честно говоря. Грунтовый сезон открыт успешно. В матче не было никакой интриги, у Сонего не было никаких шансов на победу. Медведев полностью переиграл своего соперника. Дальше у него Зверев — вот это будет очень интересный матч. Но фаворитом в этой игре всё равно будет Медведев», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.