Элина Свитолина выиграла первый матч после рождения дочери
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый матч после рождения дочери.
Это произошло на грунтовом турнире ITF (W60) в швейцарском Кьяссо. Свитолина (WC) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 160-ю ракетку мира, представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (7). Встреча продлилась 1 час и 24 минуты.
Следующей соперницей Свитолиной в Кьяссо станет ещё одна румынская теннисистка Александра Игнатик (217-й номер рейтинга WTA).
Отметим, что это лишь второй матч украинки после возвращения в тур. В первом, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Свитолина (WC) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.
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