Стало известно, во сколько начнётся матч Медведева со Зверевым на «Мастерсе» в Монте-Карло
Поделиться
Стало известно, в какое время российские теннисисты проведут свои матчи в рамках шестого игрового дня на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Завтра, 13 апреля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым за место в полуфинале соревнований. Их поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.
В той же стадии друг с другом сразятся россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Их матч поставлен на втором по важности корте и начнётся примерно в 13:30 мск.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
21:17
-
21:09
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:00
-
19:53
-
19:33
-
19:07
-
18:52
-
18:45
-
18:30
-
18:21
-
18:09
-
18:03
-
17:51
-
17:36
-
16:42
-
16:35
-
14:51
-
14:41
-
14:03
-
13:58
-
13:24
-
13:00
-
12:40
-
11:38
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:19
-
10:07
-
08:00
-
00:21
- 11 апреля 2023
-
23:00
Партнерский контент