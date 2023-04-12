Стало известно, во сколько начнётся матч Медведева со Зверевым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Стало известно, в какое время российские теннисисты проведут свои матчи в рамках шестого игрового дня на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Завтра, 13 апреля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым за место в полуфинале соревнований. Их поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.

В той же стадии друг с другом сразятся россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Их матч поставлен на втором по важности корте и начнётся примерно в 13:30 мск.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.