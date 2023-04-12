Медведев: не люблю грунт, даже когда выигрываю. Но год проводить на харде — ненормально

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на предположение журналиста о том, что он намеренно выпячивает свою нелюбовь к грунту, чтобы усыплять бдительность соперников.

«Я в любом случае не люблю грунт, даже если выигрываю матчи. Предпочитаю играть на харде. Но я всё равно сделаю всё, чтобы выигрывать матчи, на которые выхожу.

На грунте вам приходится играть по-другому: менять свою подачу, при приёме подходить ближе, менять высоту ударов. Кроме того, благодаря плоским отскокам у вас могут возникнуть проблемы с приёмом даже слабой подачи. Очень много мелочей, которые нужно корректировать, совершенно другой стиль тенниса. Ещё раз повторюсь, грунтовый сезон – это нормально для тенниса, ненормально было бы играть 12 месяцев на харде. Но лично я счастлив, когда грунтовый сезон завершается», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).