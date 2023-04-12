Медведев: не люблю грунт, даже когда выигрываю. Но год проводить на харде — ненормально

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на предположение журналиста о том, что он намеренно выпячивает свою нелюбовь к грунту, чтобы усыплять бдительность соперников.
«Я в любом случае не люблю грунт, даже если выигрываю матчи. Предпочитаю играть на харде. Но я всё равно сделаю всё, чтобы выигрывать матчи, на которые выхожу.
На грунте вам приходится играть по-другому: менять свою подачу, при приёме подходить ближе, менять высоту ударов. Кроме того, благодаря плоским отскокам у вас могут возникнуть проблемы с приёмом даже слабой подачи. Очень много мелочей, которые нужно корректировать, совершенно другой стиль тенниса. Ещё раз повторюсь, грунтовый сезон – это нормально для тенниса, ненормально было бы играть 12 месяцев на харде. Но лично я счастлив, когда грунтовый сезон завершается», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
- 12 апреля 2023
-
23:00
-
22:56
-
22:38
-
22:30
-
21:17
-
21:09
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:00
-
19:53
-
19:33
-
19:07
-
18:52
-
18:45
-
18:30
-
18:21
-
18:09
-
18:03
-
17:51
-
17:36
-
16:42
-
16:35
-
14:51
-
14:41
-
14:03
-
13:58
-
13:24
-
13:00
-
12:40
-
11:38
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:19