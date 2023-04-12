«Я переехал во Францию в 18 лет». Медведев — о том, что свободно говорит на французском
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слова журналиста, который похвалил его французский язык. В Монте-Карло (Монако) Медведев даёт пресс-конференции и на французском.
«Я переехал во Францию в 18 лет, а в 21–22 уехал в Монако, где все тоже говорят по-французски. У меня вся команда говорит на французском. Так что со временем я тоже заговорил. По-моему, у меня есть способности к языкам. Когда закончу карьеру, может быть, выучу испанский или итальянский – потому что они близки к французскому. Но пока я играю в теннис, мне не хочется посвящать время изучению языков», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
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