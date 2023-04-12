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Монте-Карло-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей четвёртого игрового дня

Монте-Карло-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей четвёртого игрового дня
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Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло (Монако) завершился четвёртый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Результаты четвёртого игрового дня

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 5:7, 6:7 (1:7).
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Зверев (Германия, 13) — 4:6, 4:6.
Диего Шварцман (Аргентина) – Янник Синнер (Италия, 7) —0:6, 1:3 (отказ).
Илья Ивашко (Беларусь, Q) – Карен Хачанов (Россия, 9) — 6:7 (2:7), 2:6.
Тейлор Фритц (США, 8) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 7:6 (12:10), 6:2.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Лоренцо Сонего (Италия, WC) — 6:3, 6:2.
Доминик Тим (Австрия, WC) – Хольгер Руне (Дания, 6) — 2:6, 4:6.

«Мастерс» в Монте-Карло, 2023. Турнирная сетка
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