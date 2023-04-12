AS: Рафаэль Надаль с большой долей вероятности не выступит на грядущем турнире в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль с 90-процентной вероятностью пропустит грунтовый турнир категории ATP-500 в Барселоне (Испания), сообщает AS. Соревнования пройдут с 17 по 24 апреля.
По данным издания, Надаль не желает форсировать своё возвращение в тур, так как не до конца уверен в своём состоянии. Рафаэль планирует повторить свой прошлогодний график перед победным «Ролан Гаррос»: пропустить Барселону, но выступить на «Мастерсах» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).
Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
- 12 апреля 2023
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