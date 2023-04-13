Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 13 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует пятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание пятого игрового дня
Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – начало матча в 12:00 мск.
Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Янник Синнер (Италия, 7) – начало матча в 12:00 мск.
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Карен Хачанов (Россия, 9) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 16) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Тейлор Фритц (США, 8) – Иржи Легечка (Чехия) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Александр Зверев (Германия, 13) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Маттео Берреттини (Италия) – Хольгер Руне (Дания, 6) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Полное расписание матчей доступно здесь.
- 13 апреля 2023
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08:30
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- 12 апреля 2023
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23:00
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22:56
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22:38
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22:30
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21:17
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21:09
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20:36
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20:30
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20:17
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20:00
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19:53
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19:33
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19:07
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18:21
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