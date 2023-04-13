Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует пятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание пятого игрового дня

Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – начало матча в 12:00 мск.
Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Янник Синнер (Италия, 7) – начало матча в 12:00 мск.
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Карен Хачанов (Россия, 9) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 16) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Тейлор Фритц (США, 8) – Иржи Легечка (Чехия) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Александр Зверев (Германия, 13) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Маттео Берреттини (Италия) – Хольгер Руне (Дания, 6) – начало матча не ранее 16:30 мск.

Полное расписание матчей доступно здесь.

Материалы по теме
«Всегда ждёшь плохой отскок». Медведев рассказал, как открыл грунтовый сезон
«Всегда ждёшь плохой отскок». Медведев рассказал, как открыл грунтовый сезон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023