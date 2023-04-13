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Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 13 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует пятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание пятого игрового дня

Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – начало матча в 12:00 мск.

Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Янник Синнер (Италия, 7) – начало матча в 12:00 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Карен Хачанов (Россия, 9) – начало матча не ранее 13:30 мск.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 16) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Тейлор Фритц (США, 8) – Иржи Легечка (Чехия) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Александр Зверев (Германия, 13) – начало матча не ранее 16:30 мск.

Маттео Берреттини (Италия) – Хольгер Руне (Дания, 6) – начало матча не ранее 16:30 мск.

Полное расписание матчей доступно здесь.