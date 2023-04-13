Новак Джокович рассказал, тяжело ли ему адаптироваться к грунтовому покрытию
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что на адаптацию к грунту ему необходимо больше времени, чем к другим покрытиям.
«У меня такая игра. Может быть, для кого-то это более естественно, им легче адаптироваться к покрытию, к движению, к мячу, к ударам, к поиску правильного темпа. Мне нужно больше времени. И так было всегда. На грунте мне всегда нужно больше игровой практики. Тренировочные розыгрыши помогают, но ничто не помогает лучше официальных матчей. Поэтому я надеюсь на этой неделе провести их как можно больше», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
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