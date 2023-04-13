Лоренцо Музетти высказался о предстоящем поединке с Новаком Джоковичем в Монте-Карло

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился настроем на матч с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в третьем круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Конечно, когда мы меняем покрытия, всем нужна игровая практика. Но он всё равно №1 в мире, очень хорошо начал сезон, выиграл ещё один Australian Open. Пусть он и пропустил больше месяца, он всё равно Новак.

Мне нужно готовиться обыграть №1 в мире, а не парня, которому нужна подготовка к грунтовому сезону (о победе со счётом 6:0, 6:0 в матче с 19-летним итальянцем Лукой Нарди). Нужен правильный настрой», — сказал Музетти на послематчевой пресс-конференции.