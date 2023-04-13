Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча Рублёв — Хачанов в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал о своём прогнозе на сегодняшнее противостояние россиян Карена Хачанова и Андрея Рублёва.
«Рублёв и Хачанов знают друг друга ещё со времен юниорских турниров, их матчи всегда интересны, и не так важно, какой круг или категория турнира. Они оба выросли на грунтовых кортах на «Ширяевом поле». У каждого стиль игры со своей отдельной спецификой, но всё остаётся за кадром с началом нового матча. Шансы на победу в их противостояниях всегда равны», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Встреча российских теннисистов пройдёт сегодня, 13 апреля (13:30 мск), в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Счёт личных встреч в пользу Карена — 3-2. Теннисисты никогда не встречались на грунтовом покрытии на официальных турнирах ATP.
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