Видеообзор победы Медведева над Сонего в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче второго круга 45-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего (WC).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Встреча завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час и 30 минут. Медведев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Соперником Даниила Медведева в третьем круге турнира в Монте-Карло станет олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.