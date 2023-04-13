Видеообзор победы Медведева над Сонего в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче второго круга 45-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего (WC).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Встреча завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час и 30 минут. Медведев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Соперником Даниила Медведева в третьем круге турнира в Монте-Карло станет олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
- 13 апреля 2023
-
09:43
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
00:57
-
00:50
-
00:41
- 12 апреля 2023
-
23:00
-
22:56
-
22:38
-
22:30
-
21:17
-
21:09
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:00
-
19:53
-
19:33
-
19:07
-
18:52
-
18:45
-
18:30
-
18:21
-
18:09
-
18:03
-
17:51
-
17:36
-
16:42
-
16:35
-
14:51
-
14:41
-
14:03
-
13:58
-
13:24