Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Медведева над Сонего в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло

Видеообзор победы Медведева над Сонего в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче второго круга 45-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего (WC).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Встреча завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час и 30 минут. Медведев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Соперником Даниила Медведева в третьем круге турнира в Монте-Карло станет олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составляет € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023