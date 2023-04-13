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Андрей Рублёв — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 12 апреля, в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) состоится противостояние российских теннисистов. За проход в следующую стадию грунтового турнира сразятся чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 12-я ракетка мира Карен Хачанов. Поединок поставлен вторым запуском на втором по значимости корте — «Корт де Пренс» — и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карен Хачанов в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По личным встречам преимущество на стороне Хачанова (3-2 с учётом челленджеров и фьючерсов). В 2014 году Карен победил на фьючерсе в Казахстане, в 2016-м Андрей взял реванш на челленджере во Франции. Потом они встречались уже на турнирах ATP, с периодичностью в два года. Хачанов оказался сильнее в Галле-2017 и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2019-м, а Рублёв победил в Галле-2021.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

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