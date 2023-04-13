Веснина рассказала, чего ожидает от матча Рублёва с Хачановым на турнире в Монте-Карло

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от противостояния россиян Карена Хачанова и Андрея Рублёва в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Не знаю, какой счёт личных встреч у Андрея с Кареном, но это всегда достаточно сложный матч для обоих ребят, поскольку они друг друга знают очень хорошо. На грунте даже сложно предположить кто сейчас в лучшей форме. Но Карен сейчас играет очень неплохо и стабильно: у него результаты на уровне и он не проигрывает теннисистам ниже себя по рейтингу.
Даже не знаю, кому отдать предпочтение, потому что обоих ребят очень люблю. Грунт всегда непредсказуем, тем более это первый турнир. Я определённо думаю, что будет три сета», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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