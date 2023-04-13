Рублёв на тай-брейке взял первый сет в матче с Хачановым на турнире в Монте-Карло

В эти минуты проходит матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором между собой встречаются два российских теннисиста — чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 12-я ракетка мира Карен Хачанов.
Позади первый сет, который завершился победой Андрея Рублёва со счётом 7:6 (7:4).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карен Хачанов в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
По личным встречам преимущество на стороне Хачанова (3-2 с учётом челленджеров и фьючерсов). В 2014 году Карен победил на фьючерсе в Казахстане, в 2016-м Андрей взял реванш на челленджере во Франции. Потом они встречались уже на турнирах ATP, с периодичностью в два года. Хачанов оказался сильнее в Галле-2017 и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2019-м, а Рублёв победил в Галле-2021.
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