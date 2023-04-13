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Синнер обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Синнер обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло
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Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче третьего круга представителя Польши Хуберта Хуркача (13-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой итальянского теннисиста со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:1. Общая продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 12:10 МСК
Хуберт Хуркач
13
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 1
3 		7 8 6
         
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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