Синнер обыграл Хуркача и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче третьего круга представителя Польши Хуберта Хуркача (13-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой итальянского теннисиста со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:1. Общая продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.