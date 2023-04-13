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Рублёв обыграл Хачанова в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло

Рублёв обыграл Хачанова в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче третьего круга соотечественника Карена Хачанова (12-й в рейтинге ATP).

Очное противостояние российских теннисистов завершилось победой Рублёва со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 29 минут. По ходу игры Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Хачанова два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Андрея Рублёва на турнире в Монако станет немец Ян-Леннард Штруфф, сенсационно выбивший в матче третьего круга норвежца Каспера Рууда.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 14:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		2  
         
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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