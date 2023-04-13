Елена Веснина: надеюсь, Медведев сможет победить Зверева, это всегда особенный матч

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым на турнире в Монте-Карло.

«Даня обыграл очень непросто итальянца Сонего, который хорошо играет на грунте. Для Дани это была важная победа. Матч против Зверева — это всегда особенный матч, потому что он теннисист очень высокого уровня.

Да, Саша восстанавливается после травмы. Это его первые матчи на грунте после тяжелейшей травмы на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Думаю, Даня, конечно, победит. Однако матч простым не будет. Тем более любимое покрытие Зверева — это грунт. Они играют не в схожий теннис, но они друг друга усыпляют, потому что начинается качалово — кто уснёт первый.

Даня сейчас находится на эмоциональном подъёме, поэтому будет фаворитом. У него сейчас идёт идеальный отрезок. Надеюсь, что Даня сможет победить», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.