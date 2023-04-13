Даниил Медведев — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

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Сегодня, 13 апреля, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с 16-й ракеткой мира немецким спортсменом Александром Зверевым. Поединок поставлен на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся приблизительно в 17:50 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Ранее россиянин на турнире обыграл итальянца Лоренцо Сонего (6:3, 6:2), а Зверев — Александра Бублика (3:6, 6:2, 6:4) и Роберто Баутиста-Агута (6:4, 6:4).

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.