Селиваненко считает, что Рублёв может претендовать на титул «Мастерса» в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва на победу на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Отличный боевой матч игроков, знающих друг друга ещё со времён детских турниров. Андрей сегодня вышел победителем из этой игры, лучше отыграв тай-брейк первого сета и закрепив свой успех во втором. Могу сказать, что по игре на этом турнире Андрей вполне наряду со всеми остальными может претендовать на успешное выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Рублёв в третьем круге турнира обыграл соотечественника — Карена Хачанова (7:6, 6:2). В следующем круге россиянин сыграет с Ян-Леннардом Штруффом (14 апреля, 12:00 мск).