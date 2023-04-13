Андрей Ольховский объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Хачанова на турнире в Монте-Карло
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Российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, за счёт чего Рублёв обыграл Хачанова в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.
«Рублёв лучше адаптировался к погодным условиям: сегодня ветряный день в Монако. По игре психологически Андрей оказался немного сильнее в концовке первого сета. В начале второго сета Карен немного лучше смотрелся, а Андрей распсиховался. Однако это не повлияло на качество игры Рублёва, и он довёл матч до победы.
И Рублёв, и Хачанов показывают очень хороший теннис для грунта. Поэтому мы вправе надеяться на хорошие результаты в дальнейшем и на этом турнире», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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