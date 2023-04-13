Стефанос Циципас обыграл Николаса Джарри и продолжил защиту титула в Монте-Карло

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче третьего круга представителя Чили Николаса Джарри (58-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой греческого теннисиста со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Циципас восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. На счету Джарри три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Стефанос Циципас является действующим победителем турнира.
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