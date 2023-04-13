Чесноков: Рублёв был гораздо сильнее Хачанова — у него отличные шансы на выход в полуфинал

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился впечатлениями от очного противостояния российских теннисистов Андрея Рублёва и Карена Хачанова в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Игра завершилась победой Рублёва со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Честно говоря, погода в Монте-Карло очень ветреная. Бывают моменты сильной турбулентности, ветер часто сдувает мячи. Всем игрокам приходится очень непросто. Из-за этого и у Андрея, и у Карена было много невынужденных ошибок. Во втором сете Рублёв расслабился, раскрепостился и спокойно довёл дело до уверенной победы. Сегодня Андрей был гораздо сильнее Карена. Дальше ему предстоит матч со Штруффом. Он абсолютно по плечу Рублёву. Думаю, что Андрей пройдёт в полуфинал, у него отличные шансы. Там уже может быть Джокович, будет гораздо сложнее», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.