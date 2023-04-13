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Янчук: Рублёв традиционно оказался сильнее Хачанова — всегда побеждает своего друга

Янчук: Рублёв традиционно оказался сильнее Хачанова — всегда побеждает своего друга
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу со счётом 7:6 (7:4, 6:2) Андрея Рублёва в матче с Кареном Хачановым в рамках третьего круга грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Хочется сказать, что Хачанов значительно прибавил за последнее время. Но Андрей оказался традиционно сильнее Карена. Я не удивлён такому результату матча. Рублёв психологически вновь переиграл Хачанова. Так сложилось исторически, что Андрей всегда побеждает своего друга. Его форхенд не оставляет шансов соперникам.

Хочется отметить игру Рублёва. Думаю, что на этом турнире он может рассчитывать минимум на полуфинал, а там уже чем чёрт не шутит. Штруффа ему точно по силам обыграть. А вот с Джоковичем будет непросто. Хотя может даже и у серба один сет забрать. Будем болеть за Андрея в последующих матчах в Монте-Карло», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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