Андрей Рублёв рассказал об эмоциональном напряжении в матче с Хачановым в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над соотечественником Кареном Хачановым в третьем круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Их встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Рублёва.
«По ходу матча я хотел разрушить всё вокруг себя. В первом гейме второго сета мне показалось, что, может быть, я должен сделать что-то, чтобы взбодриться, и тогда я несколько раз бросил ракетку, после чего начал играть немного лучше. Так что, может быть, это было не так уж и плохо, я не знаю.
Мы слишком хорошо знаем друг друга (о Хачанове). В первом сете было мало тенниса, в основном психология. Но было сложно показать мастерство, потому что был сильный ветер. Когда я выиграл сет, то стал чувствовать себя более свободно, а Карен, наоборот, зажался», — сказал Рублёв в интервью на корте.
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