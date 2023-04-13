Тейлор Фритц пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с Циципасом

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 16 апреля.

В матче третьего круга Фритц (8) со счётом 4:6, 6:4, 6:1 обыграл 42-ю ракетку мира 21-летнего чеха Иржи Легечку. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Фритц пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Легечки два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За место в полуфинале Фритц сразится с третьей ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (2), который в прошлом году выиграл престижный турнир в Монте-Карло во второй раз подряд.