Стефанос Циципас оставил неоднозначное высказывание на камере после победы в Монте-Карло
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Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас оставил неоднозначное послание на камере после выхода в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), действующим чемпионом которого является.
Напомним, в третьем круге турнира в Монте-Карло Циципас (2) со счётом 6:3, 6:4 обыграл представителя Чили Николаса Джарри.
«Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде», — написал Циципас на камере.
Примечательно, что за выход в полуфинал Циципас сразится с первой ракеткой США Тейлором Фритцем (8). По личным встречам Стефанос ведёт со счётом 3-0, однако он никогда не играл с Фритцем на грунтовом покрытии на уровне ATP. В момент написания текста Циципас не знал, что его соперником станет именно американец.
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