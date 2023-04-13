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Паула Бадоса: я видела, как Соболенко и Азаренко реагируют на происходящее на Украине

Паула Бадоса: я видела, как Соболенко и Азаренко реагируют на происходящее на Украине
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о напряжённости отношений россиянок и белорусок с украинками в WTA-туре на фоне ситуации на Украине.

«Я близко общалась с Соболенко и Азаренко и видела, как они реагируют. Они не виноваты в том, где родились, и они против происходящего, но и украинки оказались в кошмарной ситуации. Трудно высказать мнение, потому что невозможно поставить себя на место одних или других. Не стоит смешивать политику и спорт, хотя это и сложно», — приводит слова Бадосы Marca.

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.

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