Новак Джокович ногой разломил ракетку после проигранного сета в матче с Музетти
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сломал ракетку по ходу матча третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Это произошло после того, как Джокович (1) проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (16) второй сет со счётом 5:7. Первый остался за Новаком (6:4). Подходя к своей скамейке, Джокович ногой разломил ракетку, стоявшую рядом.
Отметим, что за две партии матча теннисисты уже реализовали 14 брейк-пойнтов. Победитель пары Джокович — Музетти выйдет в четвертьфинал на итальянца Янника Синнера (7).
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
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