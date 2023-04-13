Новак Джокович ногой разломил ракетку после проигранного сета в матче с Музетти

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сломал ракетку по ходу матча третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Это произошло после того, как Джокович (1) проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (16) второй сет со счётом 5:7. Первый остался за Новаком (6:4). Подходя к своей скамейке, Джокович ногой разломил ракетку, стоявшую рядом.

Отметим, что за две партии матча теннисисты уже реализовали 14 брейк-пойнтов. Победитель пары Джокович — Музетти выйдет в четвертьфинал на итальянца Янника Синнера (7).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.