Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Напряжённый матч Новака Джоковича с Лоренцо Музетти в Монте-Карло прервал дождь

Напряжённый матч Новака Джоковича с Лоренцо Музетти в Монте-Карло прервал дождь
Комментарии

Матч 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с итальянцем Лоренцо Музетти в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) прервали из-за дождя.

Теннисисты успели провести две партии. Первую со счётом 6:4 выиграл Джокович, вторую со счётом 7:5 –Музетти. Дождь прервал игру при счёте 1:1 (40:30) на подаче Джоковича.

Отметим, что за две партии матча теннисисты уже реализовали 14 брейк-пойнтов. Победитель пары Джокович — Музетти выйдет в четвертьфинал на итальянца Янника Синнера (7), который ранее одолел поляка Хуберта Хуркача.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 16:55 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 1
4 		7 1
         
Лоренцо Музетти
21
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023