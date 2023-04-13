Напряжённый матч Новака Джоковича с Лоренцо Музетти в Монте-Карло прервал дождь

Матч 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с итальянцем Лоренцо Музетти в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) прервали из-за дождя.

Теннисисты успели провести две партии. Первую со счётом 6:4 выиграл Джокович, вторую со счётом 7:5 –Музетти. Дождь прервал игру при счёте 1:1 (40:30) на подаче Джоковича.

Отметим, что за две партии матча теннисисты уже реализовали 14 брейк-пойнтов. Победитель пары Джокович — Музетти выйдет в четвертьфинал на итальянца Янника Синнера (7), который ранее одолел поляка Хуберта Хуркача.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.