Напряжённый матч Новака Джоковича с Лоренцо Музетти в Монте-Карло прервал дождь
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Матч 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с итальянцем Лоренцо Музетти в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) прервали из-за дождя.
Теннисисты успели провести две партии. Первую со счётом 6:4 выиграл Джокович, вторую со счётом 7:5 –Музетти. Дождь прервал игру при счёте 1:1 (40:30) на подаче Джоковича.
Отметим, что за две партии матча теннисисты уже реализовали 14 брейк-пойнтов. Победитель пары Джокович — Музетти выйдет в четвертьфинал на итальянца Янника Синнера (7), который ранее одолел поляка Хуберта Хуркача.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
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