«Это не из-за контракта». WTA объявила о возвращении в Китай

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о возобновлении отношений с Китаем. В 2021 году организация отказалась от работы в стране из-за скандальной ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь, после того как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. После этого в интернете стали появляться различные доказательства того, что с теннисисткой всё в порядке, однако они не убедили руководство WTA.

По словам главы WTA Стива Саймона, соревнования в Китае начнутся в сентябре этого года. Также чиновник сообщил, что WTA так и не смогла напрямую связаться с Шуай, но отметил, что «люди, близкие к Пэн» заверили тур, что «она в безопасности и живёт со своей семьёй в Пекине».

«Сейчас мы убеждены, что требования, которые выдвинули, не будут выполнены. И поэтому не имеет смысла придерживаться той же стратегии, нам нужен другой подход. Члены организации считают, что настало время возобновить работу в Китае, потому что мы продолжим оказывать положительное влияние, как это было на протяжении последних 20 лет, и в то же время проследим, чтобы Пэн не была забыта, и, вернувшись, добьёмся определённого прогресса.

Это решение никак не связано с контрактом на проведение Итогового турнира. Да, это пойдёт на пользу нашему бюджету, но решение принималось не на этом основании», — приводятся слова Саймона в официальном пресс-релизе WTA.