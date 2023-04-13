«Это не из-за контракта». WTA объявила о возвращении в Китай

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о возобновлении отношений с Китаем. В 2021 году организация отказалась от работы в стране из-за скандальной ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь, после того как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. После этого в интернете стали появляться различные доказательства того, что с теннисисткой всё в порядке, однако они не убедили руководство WTA.
По словам главы WTA Стива Саймона, соревнования в Китае начнутся в сентябре этого года. Также чиновник сообщил, что WTA так и не смогла напрямую связаться с Шуай, но отметил, что «люди, близкие к Пэн» заверили тур, что «она в безопасности и живёт со своей семьёй в Пекине».
«Сейчас мы убеждены, что требования, которые выдвинули, не будут выполнены. И поэтому не имеет смысла придерживаться той же стратегии, нам нужен другой подход. Члены организации считают, что настало время возобновить работу в Китае, потому что мы продолжим оказывать положительное влияние, как это было на протяжении последних 20 лет, и в то же время проследим, чтобы Пэн не была забыта, и, вернувшись, добьёмся определённого прогресса.
Это решение никак не связано с контрактом на проведение Итогового турнира. Да, это пойдёт на пользу нашему бюджету, но решение принималось не на этом основании», — приводятся слова Саймона в официальном пресс-релизе WTA.
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