Маттео Берреттини снялся с 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло из-за очередной травмы

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини снялся с матча третьего круга грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), благодаря чему датчанин Хольгер Руне вышел в четвертьфинал соревнований без борьбы.

«Я не знаю, с чего начать… Я наконец вышел на свой уровень и вернулся туда, где хотел быть… Это сложно.

C грустью сообщаю, что не смогу сыграть сегодня в Монте-Карло. Вчера во время матча у меня заболели косые мышцы живота. Ночью боль значительно усилилась. Проконсультировавшись с врачами, мы решили сделать сегодня утром МРТ. У меня надрыв внутренней косой мышцы второй степени.

Невероятно благодарен за поддержку. Она так много значит и помогает мне пережить эти трудные времена», — написал Берреттини на своей странице в социальной сети.