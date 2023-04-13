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Маттео Берреттини снялся с 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло из-за очередной травмы

Маттео Берреттини снялся с 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло из-за очередной травмы
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини снялся с матча третьего круга грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), благодаря чему датчанин Хольгер Руне вышел в четвертьфинал соревнований без борьбы.

«Я не знаю, с чего начать… Я наконец вышел на свой уровень и вернулся туда, где хотел быть… Это сложно.

C грустью сообщаю, что не смогу сыграть сегодня в Монте-Карло. Вчера во время матча у меня заболели косые мышцы живота. Ночью боль значительно усилилась. Проконсультировавшись с врачами, мы решили сделать сегодня утром МРТ. У меня надрыв внутренней косой мышцы второй степени.

Невероятно благодарен за поддержку. Она так много значит и помогает мне пережить эти трудные времена», — написал Берреттини на своей странице в социальной сети.

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