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Джокович сенсационно проиграл итальянцу Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Джокович сенсационно проиграл итальянцу Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга Джокович (1) сенсационно проиграл 21-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти (16) со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 56 минут (без учёта перерыва из-за дождя). Джокович один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Музетти шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в полуфинал престижных соревнований 21-летний Музетти сразится со сверстником и соотечественником — восьмой ракеткой мира Янником Синнером (7).

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 16:55 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
4 		7 6
         
Лоренцо Музетти
21
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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