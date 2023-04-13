Чесноков: Музетти сотворил настоящее чудо, выбив Джоковича с «Мастерса» в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на сенсационное поражение первой ракетки мира серба Новака Джоковича от 21-летнего итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
«Музетти сотворил настоящее чудо, выбив Джоковича. Шикарный матч! Он забирал у Новака два сета ещё на «Ролан Гаррос». Но тогда сербу удалось отыграть, перебегав итальянца.
Это провал для Джоковича? Нет, так сказать нельзя. Сегодня они вдвоём играли просто в отличный теннис! Лоренцо очень хороший игрок, особенно на земле. Уверен, у него есть хорошие шансы выиграть «Мастерс» в Монте-Карло. Очень солидный теннис демонстрирует. Этот парень может создать проблемы для любого теннисиста мира, неважно — Алькарас или Медведев. На грунте, если ловит кураж, Лоренцо очень опасен. Нужно сказать, что Джокович всегда не особо хорошо играет в Монте-Карло. Хотя, наверное, если бы он вытащил этот матч, турнир бы ему взять удалось», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 13 апреля 2023
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