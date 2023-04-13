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Даниил Медведев проиграл Звереву первый сет матча 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло

Даниил Медведев проиграл Звереву первый сет матча 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшим вторым номером рейтинга Александром Зверевым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Победу в нём со счётом 6:3 одержал Зверев (13).

Партия продлилась 41 минуту. В её рамках Зверев реализовал два брейк-пойнта из четырёх, а Медведев — один из двух.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Победитель матча Медведев — Зверев в четвертьфинальном раунде встретится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне, который не сыграл в 1/8 финала из-за снятия соперника.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 21:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		5  
6 		5  
         
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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