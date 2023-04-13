Даниил Медведев проиграл Звереву первый сет матча 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшим вторым номером рейтинга Александром Зверевым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Победу в нём со счётом 6:3 одержал Зверев (13).
Партия продлилась 41 минуту. В её рамках Зверев реализовал два брейк-пойнта из четырёх, а Медведев — один из двух.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Победитель матча Медведев — Зверев в четвертьфинальном раунде встретится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне, который не сыграл в 1/8 финала из-за снятия соперника.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
22:43
-
22:25
-
22:03
-
21:49
-
21:20
-
20:46
-
20:25
-
19:52
-
19:16
-
19:07
-
18:48
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:30
-
16:52
-
16:50
-
16:46
-
16:31
-
16:07
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:47
-
15:42
-
15:41
-
15:30
-
15:12
-
14:25
-
14:05
-
11:30
-
09:43
-
09:00
-
08:30
-
08:00
Партнерский контент