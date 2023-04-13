Даниил Медведев проиграл Звереву первый сет матча 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшим вторым номером рейтинга Александром Зверевым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Победу в нём со счётом 6:3 одержал Зверев (13).

Партия продлилась 41 минуту. В её рамках Зверев реализовал два брейк-пойнта из четырёх, а Медведев — один из двух.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Победитель матча Медведев — Зверев в четвертьфинальном раунде встретится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне, который не сыграл в 1/8 финала из-за снятия соперника.