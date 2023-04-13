«Изо всех сил сдерживаю слёзы». Музетти эмоционально высказался о победе над Джоковичем

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти эмоционально прокомментировал сенсационную победу над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Это произошло в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу 21-летнего Музетти.
«Я изо всех сил стараюсь не плакать. Это очень эмоциональный момент, так как это был долгий матч, три часа, ещё и прерывавшийся дождём. Я действительно горжусь собой, когда смотрю на результат на табло. Я уже говорил, что изо всех сил сдерживаю слёзы, потому что для меня это всё ещё лишь мечта», — сказал Музетти в интервью на корте.
За выход в полуфинал престижных соревнований Музетти сразится со сверстником и соотечественником — восьмой ракеткой мира Янником Синнером (7).
- 13 апреля 2023
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