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Видеообзор неожиданного поражения Новака Джоковича от Музетти на «Мастерсе» в Монте-Карло

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга Джокович (1) сенсационно проиграл 21-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти (16) со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 56 минут (без учёта перерыва из-за дождя). Для Музетти это первая в карьере победа над лидером рейтинга ATP, этим достижением он гарантировал себе возвращение в топ-20.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в полуфинал престижных соревнований 21-летний Музетти сразится со сверстником и соотечественником — восьмой ракеткой мира Янником Синнером (7).