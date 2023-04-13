Фото: Даниил Медведев пытался сломать сетку после двойной ошибки в матче со Зверевым
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попытался сломать сетку по ходу матча третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) после того, как допустил двойную ошибку.
При переходе Медведев вытащил одну из удерживающих сетку конструкций и ушёл на свою скамью. На что его соперник, олимпийский чемпион 2020 года Александр Зверев улыбнулся. Судье на вышке же пришлось спуститься и исправить то, что сделал Медведев.
Напомним, Медведев (3) проиграл первый сет со счётом 3:6. В данный момент он ведёт во втором со счётом 6:5 (15:15).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
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