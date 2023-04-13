Даниил Медведев сравнял счёт в матче со Зверевым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшим вторым номером рейтинга Александром Зверевым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Победу в нём со счётом 7:5 одержал Медведев (3), тем самым сравняв счёт в поединке.
Вторая партия продлилась ровно один час. В её рамках Медведев реализовал четыре брейк-пойнта. В первом сете со счётом 6:3 сильнее оказался Зверев (13).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
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Победитель матча Медведев — Зверев в четвертьфинальном раунде встретится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне, который не сыграл в 1/8 финала из-за снятия соперника.
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