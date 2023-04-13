«Я не в настроении говорить». Джокович вышел на пресс-конференцию после матча с Музетти

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение (6:4, 5:7, 4:6) от итальянца Лоренцо Музетти в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Если честно, ощущения после такой игры ужасные. Но я его поздравляю. Он был стабилен в важных эпизодах, вот и всё. Это всё, что я могу сказать. Удачи ему. Больше я ничего не могу сказать. Я в порядке, всё хорошо. Поздравляю его. Мы идём дальше.

Не считаю это катастрофой, но у меня плохое настроение, потому что я проиграл. Вот и всё. Поздравляю соперника. Я иду дальше. У меня был не лучший день, поэтому я не в настроении говорить», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.