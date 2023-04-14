Даниил Медведев выиграл первый же матч с Александром Зверевым на грунте
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первый матч с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым на грунтовом покрытии на уровне ATP-тура и одержал победу. Несмотря на долгую историю встреч, теннисисты ранее не играли друг с другом на грунте в ATP-туре.
Это произошло в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Медведев (3) за 3 часа и 9 минут обыграл Зверева (13) со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
Отметим, что благодаря этому матчу Медведев укрепил своё лидерство в серии личных встреч со Зверевым (8-6). В Монте-Карло Даниил обыграл Александра во второй раз подряд за сезон (первая победа случилась в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
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