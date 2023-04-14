Монте-Карло-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей пятого игрового дня

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Сегодня, 13 апреля, в Монте-Карло (Монако) завершился пятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Результаты пятого игрового дня

Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – 6:1, 7:6 (8:6).

Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Янник Синнер (Италия, 7) – 6:3, 6:7 (6:8), 1:6.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Карен Хачанов (Россия, 9) – 7:6 (7:4), 6:2.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 16) – 6:4, 5:7, 4:6.

Тейлор Фритц (США, 8) – Иржи Легечка (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:1.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Александр Зверев (Германия, 13) – 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

Отметим, что после пятого дня соревнований в сетке осталось только два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.