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Медведев назвал сумасшедшим матч со Зверевым в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Медведев назвал сумасшедшим матч со Зверевым в 1/8 финала турнира в Монте-Карло
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (3:6, 7:5, 7:6 (9:7)) в 1/8 финала турнира в Монте-Карло.

«Это был сумасшедший матч. Он подал два раза на матч, вероятно, ему следовало сыграть лучше, но это грунтовые корты. Я пытался много смотреть теннис перед началом этого турнира, и одна вещь, которую я увидел — это то, что ты можешь вернуться в любой момент. Подача не имеет большого значения, поэтому, как только кто-то немного напрягается, матч может измениться за одну секунду. Вот что мне удалось сделать», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В четвертьфинальном раунде Медведев встретится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.

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