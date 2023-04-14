Медведев высказался о предстоящем матче с Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

«Он потрясающий игрок. Мы тренировались много раз. Впервые это было в финале Итогового турнира ATP, когда он был ещё юниором. Затем много раз в Академии Муратоглу. Мы много тренировались на грунте. Сегодня я играл хорошо, так что надеюсь показать такой же хороший теннис завтра», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Напомним, в 1/8 финала турнира в Монте-Карло Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым со счётом (3:6, 7:5, 7:6 (9:7)). Руне, в свою очередь, в свою очередь, за выход в четвертьфинал обыграл Доминика Тима (6:2, 6:4).