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Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня

Сегодня, 14 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует шестой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание шестого игрового дня

Андрей Рублёв (Россия, 6) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – начало матча в 12:00 мск.

Тейлор Фритц (США, 10) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – начало матча не ранее 13:30 мск.

Даниил Медведев (Россия, 5) – Хольгер Руне (Дания, 9) – начало матча не ранее 16:00 мск.

Лоренцо Музетти (Италия, 21) – Янник Синнер (Италия, 8) – начало матча не ранее 17:30 мск.

Полное расписание матчей доступно здесь.

Призовой фонд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) составил € 5 779 335.