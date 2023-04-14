Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня
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Сегодня, 14 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует шестой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание шестого игрового дня
Андрей Рублёв (Россия, 6) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – начало матча в 12:00 мск.
Тейлор Фритц (США, 10) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Даниил Медведев (Россия, 5) – Хольгер Руне (Дания, 9) – начало матча не ранее 16:00 мск.
Лоренцо Музетти (Италия, 21) – Янник Синнер (Италия, 8) – начало матча не ранее 17:30 мск.
Полное расписание матчей доступно здесь.
Призовой фонд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) составил € 5 779 335.
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