Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы Даниила Медведева в драматичном матче со Зверевым на «Мастерсе» в Монако

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче третьего круга олимпийского чемпиона 2020 года, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 3 часа и 8 минут. Медведев три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Зверева четыре эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В четвертьфинальном раунде «Мастерса» в Монте-Карло Медведев встретится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.