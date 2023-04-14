Андрей Рублёв — Ян-Леннард Штруфф: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 14 апреля, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сыграет против представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (100-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Ян-Леннард Штруфф в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Счёт личных встреч между теннисистами равный — 2-2 (3-3 с учётом челленджеров и квалификации). Штруфф дважды побеждал на «Ролан Гаррос»: сначала в 2016-м во втором раунде квалификации, а потом в 2021-м в первом круге основной сетки, и там была напряжённая битва — 6:3, 7:6(6), 4:6, 3:6, 6:4. Также Ян-Леннард выиграл у Андрея на старте турнира в Санкт-Петербурге в 2018 году. Рублёв же брал верх на челленджере в Техасе в 2017-м, в одном из полуфинальных матчей ATP Cup в 2021-м и на «Мастерсе» в Риме также в 2021-м.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.