Шевченко: во время пандемии часами играли с Медведевым по Сети, это было сумасшествием

107-я ракетка мира, россиянин Александр Шевченко рассказал о своей любви к геймингу и вспомнил, как во время пандемии коронавируса подолгу играл по Сети с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. Накануне 22-летний российский теннисист вышел в четвертьфинал челленджера в Мадриде, обыграв в матче 1/8 испанца Мигеля Дамаса — 6:4, 7:6 (7:5).

«Мне нравится много играть. Иногда играем с Даниилом Медведевым, когда мы на связи. Когда мы связываемся, мы параллельно вместе играем в такие игры, как Rainbow Six Siege и FIFA. Обычно я играю за «Манчестер Юнайтед», а он берёт «Баварию», потому что болеет за этот клуб. Сейчас уже получается не так часто, потому что у нас плотный календарь. Может быть изредка, когда у него выходные и я тоже не работаю.

Помню, во времена COVID мы так много вместе играли, что это было сумасшествием. Помню, первым делом мы просыпаемся, идём чистить зубы, есть, а потом садимся и играем не знаю сколько часов. Я даже не хочу об этом говорить!» — приводит слова Шевченко пресс-служба ATP.